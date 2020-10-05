Киргизия встала на грань нового госпереворота

Новый всплеск протестной активности в Киргизии открывает путь к «перезапуску» парламентских выборов. По крайней мере, вариант с повторением голосования не исключает президент Сооронбай Жээнбеков, который рекомендовал местной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проверить результаты парламентской гонки, которая состоялась два дня назад. В это время манифестанты, недовольные тем, что их партии не прошли в законодательный орган, производят захват государственных учреждений и уже формируют параллельные органы власти.

О том, что Жээнбеков не исключает проведение новых выборов, заявила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева. По её словам, киргизский лидер успешно контролирует ситуацию и гарантирует, что «все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан». Как отметила Стамалиева, «с учётом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов».

Это означает, что голосование может состояться заново. Накануне пропрезидентская партия «Биримдик» («Единство»), которая по итогам выборов набрала наибольшее количество голосов, сообщила, что готова к «перезапуску» электорального процесса, если власти страны примут соответствующее решение. Такое заявление сделал её официальный представитель Адилет Султаналиев.

Биримдик - Единство Партия Демократического социализма - Евразийский выбор/facebook.com

В киргизских выборах 4 октября приняли участие 56% от общего числа (3,5 млн) зарегистрированных избирателей. Всего на 120 мест в законодательном органе претендовали 16 партий. Однако барьер в 7% преодолели всего четыре. Это, собственно, «Биримдик» (46 депутатских кресел), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргизстан») с результатом в 45 мандатов, условно центристская «Кыргызстан» (16 кресел) и условно оппозиционная «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), которая получает 13 мест.

Протесты начались утром 5 октября на центральной площади Бишкека, вблизи которой находятся парламент и администрация президента. Протестующие потребовали пересмотра результатов голосования и проведения повторных выборов. Манифестанты обвинили политическую элиту в активном применении административного ресурса и неприкрытом подкупе избирателей.

За короткое время протестующие захватили здание парламента, правительства, а также мэрии Бишкека. Утром 6 октября кабинет министров республики сообщил, что продолжает работать в особом режиме. Сигнал тревоги подала только банковская система: Нацбанк Киргизии выступил с рекомендацией коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям временно приостановить работу и усилить меры безопасности.

Алмазбек Атамбаев Kremlin Pool/Global Look Press

Тем временем протестующие демонстрируют свою решимость. Под напором участников манифестаций был освобожден из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности занимавший в 2011-2017 годах пост президента Алмазбек Атамбаев, чьи отношения с действующим лидером можно рассматривать как сопернические. Помимо этого, из тюрьмы был выпущен бывший глава правительства Сапар Исаков. Оппозиция тем временем приступила к формированию альтернативных органов власти. Экс-заместитель главы МВД Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Таким же образом бывший министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов назван и.о. генпрокурора. Именно Шыкмаматов объявил об «отмене» результатов выборов 4 октября.

Ситуация в Киргизии актуализирует вопрос о противостоянии кланов. Специфика политической жизни республики заключается в том, что партии подстраиваются не под конкретные политические программы, а под конкретные властные фигуры и их семейства. Так, общим местом является деление на кланы юга и севера. Южане, как отмечают аналитики, сейчас контролируют власть в Бишкеке. Для них принципиально важно сыграть на опережение своих оппонентов и по возможности нейтрализовать недовольство, объявив о «перезапуске» электорального процесса. Если инициатива в этом вопросе отойдёт к протестующим, это будет означать повторение «революционного» сценария, с которым Киргизия уже хороша знакома.