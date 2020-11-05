Инвалиды вышли на акцию протеста в Минске

Акция протеста людей с ограниченными возможностями проходит в центре белорусской столицы.
Участники мероприятия собрались на площади Независимости и начали движение по проспекту Независимости. Они свернули на улицу Ленина, а затем повернули на Интернациональную улицу.
По подсчётам корреспондента РИА Новости, на улицах
Усиления правоохранительных органов по ходу шествия не наблюдается, инцидентов зафиксировано не было.
Как писал NEWS.ru, 4 ноября послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против Лукашенко.
В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл их лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.