16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Инвалиды вышли на акцию протеста в Минске

15:51, 05 ноября 2020 20
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Акция протеста людей с ограниченными возможностями проходит в центре белорусской столицы.

Участники мероприятия собрались на площади Независимости и начали движение по проспекту Независимости. Они свернули на улицу Ленина, а затем повернули на Интернациональную улицу.

По подсчётам корреспондента РИА Новости, на улицах собралось около 70 активистов. Люди скандируют лозунги против президента страны Александра Лукашенко и требуют отпустить политических заключённых.

Усиления правоохранительных органов по ходу шествия не наблюдается, инцидентов зафиксировано не было.

Как писал NEWS.ru, 4 ноября послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против властей Белоруссии, в том числе против Лукашенко.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл их лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео