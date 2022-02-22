Глава МИД Украины призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставить Киеву оружие и финансовую помощь в условиях начавшейся спецоперации России в Донбассе. Об этом он сообщил в Twitter, потребовав немедленно ввести против РФ жёсткие санкции, включая отключение от SWIFT, и изолировать её во всех форматах.

Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира, — написал он.

В ночь на 24 февраля в районе Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов прогремели взрывы. В ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами. «Интерфакс-Украина» сообщил о высадке российских военных в Одессе и Мариуполе.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

При этом в Минобороны РФ заявили, что российские военные не наносят ударов по городам Украины и угрозы для гражданского населения нет. В ведомстве пояснили, что выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ. С этой целью применяются высокоточные средства поражения.