Мирный атом ЗАЭС: возможна ли Фукусима-на-Днепре Через 37 лет после аварии в Чернобыле над Украиной и соседними странами вновь нависла угроза ядерной катастрофы

Фото: РИА Новости

Ядерная война в Европе может начаться в любую минуту, причем без применения ядерного оружия — стационарной «атомной бомбой» являются шесть действующих реакторов Запорожской АЭС. Попадание бомбы или ракеты, преднамеренное либо случайное, в один из реакторов может вызвать выброс радиации с последствиями, аналогичным тем, к которым привела авария на АЭС в Чернобыле в 1986 году. NEWS.ru выясняет, насколько велика опасность Чернобыля 2.0 и что международное сообщество может предпринять, чтобы предотвратить катастрофу.

Это первый случай в истории, когда боевые действия ведутся в непосредственной близости от опасного технологического объекта, поэтому у международного сообщества нет прецедентов, как поступать в подобной ситуации, готовить рецепты приходится с колес.

Как считает Госдепартамент США, гарантировать безопасность АЭС должна Москва.

Боевые действия в окрестностях атомной станции опасны и безответственны. Россия единственная, кто спровоцировала эти риски, начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины, — заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН 11 августа.

В среду министры иностранных дел G7 также призвали Москву немедленно вернуть контроль над ЗАЭС Киеву.

Фото: РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Ответа на вопрос, что делать, ни у национальных правительств, ни у МАГАТЭ на сегодня нет. А советы наподобие тех, что дают Дженкинс и G7, например объявить территорию в радиусе артиллерийского выстрела от АЭС демилитаризованной зоной, заведомо неисполнимы.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя (заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе РФ) сразу же отверг такую возможность, обосновав отказ тем, что это сделает объект беззащитным перед украинскими «провокациями и терактами».

Не готов к такому шагу и Киев. Там утверждают, что российские войска используют здания АЭС в качестве щита для своих военных. При этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее отмечал в беседе с NEWS.ru, что на территории АЭС находится лишь ограниченный контингент российских военнослужащих для защиты станции.

ЗАЭС — градообразующее предприятие города Энергодар, расположенного на левом берегу Днепра, занятом войсками РФ, поэтому украинская сторона не может атаковать их напрямую, а только используя артиллерию с правобережья.

При этом и Москва, и Киев стремятся переложить вину за попадания снарядов в постройки на территории ЗАЭС друг на друга. Совпадает только количественная оценка ситуации: обе стороны говорят, что на территорию самой мощной в мире атомной станции (22 декабря 2021 года Запорожская АЭС установила абсолютный рекорд мощности — 6140 МВт) 11 августа залетело 10 снарядов. Ближайший из них приземлился в 400 метрах от энергоблока, попав в административное здание.

Ранее ВСУ несколько раз проводили авианалеты беспилотными дронами на территорию ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаель Гросси на заседании Совбеза ООН 11 августа назвал происходящее «трагическим часом». Его поддержал генсек ООН Антонио Гутерреш, предупредивший, что Европа находится на пороге катастрофы.

Заседание Совбеза ООН 11 августа стало свидетелем беспрецедентной ситуации, когда два постоянных его члена, США и Китай, всегда голосующие против друг друга, на этот раз оба поддержали идею отправить на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.

Ситуация вокруг ЗАЭС сложилась патовая. Россия не возражает против прибытия в Энергодар делегации МАГАТЭ, сообщил в четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. Но инспекция МАГАТЭ не может приехать на объект, не получив разрешения от официально признанного владельца АЭС, то есть «Энергоатома».

Фото: РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

Однако постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил в Совбезе ООН, что такое разрешение может быть дано при единственном обстоятельстве: выводе российских войск и возвращения контроля Украины над станцией.

Если Россия прекратит обстрелы, что вообще может помешать выполнению этой миссии, чтобы она проехала (на АЭС). Обязательно, чтобы эта миссия имела экспертов в военном измерении, — заявил Кислица.

В июне государственная атомная компания Украины «Энергоатом» уже критиковала намерения МАГАТЭ направить инспекторов на Запорожскую АЭС. В «Энергоатоме» подозревают МАГАТЭ в том, что оно занимает пророссийскую позицию, а сам факт визита на объект, занятый армией РФ, легитимизирует её там присутствие. Гросси на это отвечал, что миссия должна проходить не только под контролем ООН, но и Украины, так как глава МАГАТЭ считает эту страну единственным легитимным владельцем АЭС.

В агентстве подчеркивают опасность «двоевластия» на АЭС, которая административно продолжает находиться под управлением Украины, хотя физически контролируется Россией. Атомное агентство ООН не получало телеметрию с этой станции с 1 по 11 марта 2022 года и снова после 3 августа.

Просившие не называть их по именам источники в атомной отрасли РФ объяснили NEWS.ru, что опасения «худшего сценария» вокруг ЗАЭС не являются страшилками, и Фукусима-на-Днепре — это совершенно реальная угроза.

Атомная электростанция с реактором типа ВВЭР-1000 имеет множество точек уязвимости, при этом собственно активная зона является не самой в этом плане опасной. Гораздо больше рисков возникает при повреждении системы охлаждения реакторов, потому что раскаленное ядерное топливо моментально прожигает оболочки и выбрасывается в окружающую среду — под землю и в атмосферу, где оно вступает в химическую реакцию с водородом и превращается в газообразную гремучую смесь. Именно это и произошло на Фукусиме.

Фото: РИА Новости Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Эксперты указывают, что прямое попадание бомбы или снаряда в ядерный реактор — лишь одна из угроз, причем не самая вероятная. Намного вероятнее, что нарушение нормального цикла работы АЭС может произойти из-за сбоя в других технологических цепочках, в том числе находящихся за пределами собственно её периметра: отключение электричества, хакерские атаки, нарушение нормальной работы персонала и так далее.

Обеспечение бесперебойной и безопасной работы атомной электростанции — это процесс комплексный. Здесь, как в любой цепочке, одно слабое звено приводит к неконтролируемому развитию событий, даже если все прочие звенья функционируют нормально. Именно поэтому к безопасности ЗАЭС приковано такое пристальное внимание.

Обстрелы Запорожской АЭС привели к тому, что нагрузки минимальные и скоро Украина не будет получать от неё электроэнергию. АЭС придется законсервировать, сказал в пятницу член администрации подконтрольной РФ части области Владимир Рогов.