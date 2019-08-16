https://static.news.ru/photo/6393dec2-c192-11e9-8fdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Одного из ближайших соратников беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка бизнесмена Юрия Лункашу обнаружили мёртвым на трассе R-6.

Тело предпринимателя с огнестрельной раной головы нашли вечером 17 августа. Предполагается, что он покончил с собой. Причину самоубийства пока не установили, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на полицию Кишинёва.

Законодательство Молдавии разрешает ношение и хранение огнестрельного оружия. Лункашу зарегистрирован в госреестре как владелец шести стволов.

Лункашу был не только деловым партнёром и другом Плахотнюка, но и мужем одной из сестёр олигарха. Он был учредителем нескольких компаний и владел объектами недвижимости в молдавской столице, в том числе и так называемым Белым домом – зданием в стиле резиденции президента США.

Ранее News.ru писал, что Плахотнюк сбежал в Лондон после неудачной попытки возглавляемой им Демократической партии взять формирование правительства Молдавии в свои руки на фоне победы на парламентских выборах Партии социалистов. Политический кризис продолжался в республике несколько месяцев.