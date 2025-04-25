«Беситься не надо»: Лукашенко обратился к двум странам из-за мигрантов Лукашенко призвал Польшу и Литву «не беситься» из-за мигрантов в Белоруссии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Властям Польши и Литвы не стоит «беситься» из-за приезда трудовых мигрантов в Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Минск не настаивает на том, чтобы приезжали иностранцы. Лукашенко отметил, что в Польше «подначивают» беглых белорусов, а также боятся больше всего прибытия пакистанцев.

Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали, — подчеркнул президент.

Лукашенко также призвал прекратить разговоры о трудовых ресурсах. Президент Белоруссии отметил, что находящихся в стране работоспособных граждан нужно заставить работать. Если кадров не хватает, они едут на работу в республику как из южных регионов бывшего СССР, так и России, Литвы, Латвии и Польши. Лукашенко назвал трудовую миграцию нормальным явлением.

Ранее белорусский лидер заявил о важности совместного углубления процессов импортозамещения с Россией. Лукашенко обратил внимание на необходимость укреплять технологический суверенитет.