Белорусские СМИ сравнили Павла Дурова с Адольфом Гитлером

https://static.news.ru/photo/3f9510b0-e6f1-11ea-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд белорусских СМИ, поддерживающих действующего главу республики Александра Лукашенко, подверг критике нововведение в Telegram.

Так, некоторое время назад в мессенджере появилась новая анимация: при отправке эмодзи с национальным флагом Белоруссии в отдельном сообщении он становился символом белорусской оппозиции — бело-красно-белым стягом.

В свою очередь белорусское радио «Мир» в своём Telegram-канале назвало нововведение «диверсией» и прикрепило к посту об основателе мессенджера Павле Дурове фотографию с Адольфом Гитлером и нацистской символикой. Государственное агентство БелТА решило репостить эту запись.

10 августа Дуров сообщил, что мессенджер включил инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы обеспечить доступ пользователям на фоне перебоев с Интернетом в стране.

15 августа было объявлено, что в мессенджере стал доступен белорусский язык. На него можно переключиться в настойках, по умолчанию соцсеть предлагает его новым пользователям, у которых язык операционной системы белорусский.

Тогда же Telegram запустил опрос, поинтересовавшись, за кого пользователи проголосовали на президентских выборах. Его особенностью стало то, что отдать голоса за кандидатов могли только люди, заходящие в мессенджер из Белоруссии. Лидером опроса стала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Помимо этого, через несколько дней после голосования на фоне начавшихся в стране протестов оппозиционные Telegram-каналы опубликовали стикеры, выполненные в бело-красных цветах. Их лозунги гласят: «Мы победим», «Нет насилию» и «Нас много». Проправительственные каналы ответили на это своим набором стикеров — в поддержку Лукашенко. Они предложили такие лозунги как «Отстоим Батьку», «Позор предателям», «За порядок в стране» и «#ямыбатька».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске сторонники белорусской оппозиции собрались в центре города на митинг. В акции принимают участие несколько сотен человек.