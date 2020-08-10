Белорусские силовики начали задерживать митингующих в Бресте

https://static.news.ru/photo/0e10982a-db2f-11ea-87b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Задержания митингующих против результатов выборов президента Белоруссии начались в Бресте.

Десант ОМОН находится на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка идут в толпу и выборочно задерживают людей. Сами собравшиеся в этом месте ничего не скандируют, передаёт агентство Sputnik Беларусь.

Издание уточняет, что проезжающие машины сигналят, а люди просто хлопают.

Изначально люди собирались в районе ЦУМ. Но когда туда направился ОМОН и начал задержания, они оттуда отошли, но полностью не расходятся.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении 21 уголовного дела после акций протеста, связанных с выборами президента страны Александра Лукашенко. По данным ведомства, нарушения порядка были зафиксированы в столице страны, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме и Волковыске. Дела возбуждены по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, насилии либо угрозах применения насилия по отношению к силовикам, хулиганстве, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественного порядка. По некоторым из этих статей предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон, писал NEWS.ru.