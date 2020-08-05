Белорусские правозащитники заявили о задержаниях наблюдателей на участках

https://static.news.ru/photo/6da0d45c-d7b6-11ea-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

В Белоруссии сотрудники не зарегистрированного Минюстом страны правозащитного центра «Весна» сообщают о массовых задержаниях независимых наблюдателей во время досрочного голосования на президентских выборах.

По их словам, члены участковых комиссий вызывают милицию с жалобами на то, что независимые наблюдатели якобы мешают их работе. На некоторых участках сотрудники правоохранительных органов под разными предлогами пытаются вывести наблюдателей из помещений, где они следят за ходом голосования. Иногда эти попытки сопровождаются угрозами применения силы.

Кроме того, наблюдателей часто не пускают на избирательные участки, где они аккредитованы. В случае выражения ими несогласия с происходящим на место приезжают сотрудники милиции, наблюдателей увозят в РУВД и составляют протоколы. В основном им вменяют статью о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица, предусматривающую штраф или административный арест, передаёт ТАСС.

На избирательных участках массово задерживают наблюдателей, — говорится в сообщении правозащитников.

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии — 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа, оно продлится до 8 августа. Явка избирателей к 6 августа составила 12,75%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что она и её соратницы являются «тремя несчастными девчонками».