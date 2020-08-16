Белорусская оппозиция подаст в суд на силовиков

https://static.news.ru/photo/fd08398a-dfe2-11ea-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член объединённого штаба оппозиции Белоруссии и соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова в ходе протестной акции заявила, что политики подадут в суд в связи с незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов.

Она заявила, что сейчас оппозиция требует остановить насилие, передаёт Tut.by.

Ни один из причастных к насилию до сих пор не был наказан, ни одно дело не было заведено, до сих пор не освобождены люди из тюрем. Так не будет, так не пойдёт, — подчеркнула она.

Заявления на возбуждение уголовных дел по фактам смерти людей и издевательств над ними будут поданы 17 августа.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Акция проходит у Дома правительства в Минске. Люди пришли к этому месту от стелы «Минск — город-герой», где собрались несколькими часами ранее. Как писал NEWS.ru, в мероприятии у монумента приняли участие, по разным оценкам, от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек.