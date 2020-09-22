Белорусская монахиня покаялась за слова о бесовских выкриках протестующих

https://static.news.ru/photo/d03cd744-fced-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Игумения Гавриила Фото: obitel-grodno.by

Настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно игумения Гавриила извинилась за свои высказывания о «бесовских выкриках» участников протестных акций в Белоруссии.

Монахиня попросила прощения у всех, кого оскорбило её выступление. Она объяснила, что эмоциональное заявление было сделано на фоне переживаний за судьбу страны, и призвала всех стремиться к согласию и любви, передаёт Tut.by.

17 сентября игумения Гавриила выступила в Минске на женском форуме, который собрал около 10 тысяч сторонниц президента Александра Лукашенко. Она заявила, что белорусов призывают к «линчеванию власти» и законопослушных граждан, протестующие женщины похожи на лидеров деструктивных сект, а митингующие в целом — на толпу безумцев. Участники протестных акций, «как разъярённое стадо вопят на весь город бесовские выкрики», добавила настоятельница.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил протесты в Белоруссии, разгоревшиеся после выборов президента. По его словам, 90% митингующих — безголовая, проплаченная публика. Он обратил внимание на то, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сфальсифицировать такую разницу, считает олимпийский чемпион, просто невозможно. Тихонов также усомнился в способности Светланы Тихановской руководить страной, а также осудил её заявление «поуправлять страной год, а потом передать власть». Позднее спортсмену также пришлось объяснять своё резкое высказывание.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.