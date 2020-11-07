В МО Азербайджана сообщили об обстреле трёх районов страны армянскими ВС

https://static.news.ru/photo/2e458c6e-218d-11eb-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вооружённые силы Армении обстреляли территории трёх районов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

8 ноября с 07:40 до 08:10 подразделения Вооружённых сил Армении подвергли обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Подразделения азербайджанской армии предприняли ответные действия по подавлению огневых точек противника, — говорится в заявлении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о переговорах по перемирию. По его словам, говорить о переговорах по Нагорному Карабаху между сторонами в ходе военных действий нормально, но нереалистично.