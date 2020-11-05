Баку заявил об обстреле армянскими ВС сёл Тертерского района

https://static.news.ru/photo/aefdd6b8-1ff3-11eb-a061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вооружённые силы Армении продолжают обстреливать населённые пункты в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

6 ноября с 08:00 подразделения вооружённых сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района. Подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры по подавлению огневых точек противника. В течение ночи противник также подвергал артиллерийскому обстрелу село Тапгарагоюнлу Геранбойского района, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.