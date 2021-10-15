Алиев назвал условие для переговоров с Ереваном по делимитации границы

Карабахский конфликт остался в прошлом. Баку готов начать с Ереваном переговоры по делимитации границы при условии признания территориальной целостности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

По его словам, постконфликтный период в целом проходит спокойно. Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией и начать делимитацию границы.

Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности. Готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений, надеемся, что руководство Армении не упустит исторический шанс, — сказал азербайджанский лидер.

Алиев подчеркнул, что Баку передал Еревану всех военнопленных. Он отметил, что засланные в Карабах после подписания трёхстороннего заявления диверсанты не могут считаться пленными. В то же время Армения отказывается передать Азербайджану полные карты минных полей. Точность переданных ранее карт составляет 25%, добавил Алиев.

Кроме того, азербайджанский лидер обвинил Армению и Иран в организации незаконного наркотрафика через территорию Карабаха в период армянской оккупации региона.

На протяжении 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. В годы оккупации я не раз заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафка и подготовки террористов. Сегодня это доказанный факт, — заявил Алиев.

Также президент Азербайджана отметил особую роль российского лидера Владимира Путина в прекращении военных действий в Карабахе, подчеркнув, что это помогло избежать тысяч жертв.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.