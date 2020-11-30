Баку предлагает создать новый коридор между Карабахом и Арменией

https://static.news.ru/photo/a840e280-33b1-11eb-96cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением создать новый коридор между Нагорным Карабахом и Арменией.

Сейчас всем хорошо известно, что Лачинский коридор проходит через город Лачин. Таким образом, город Лачин остаётся посередине данного коридора. Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращён нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор, — сказал политик в обращении к нации.

Алиев считает, что вместо Лачинского коридора между Арменией и Карабахом нужно создать коридор, соединяющий Нахичевань с основной территорией Азербайджана. Построить его можно менее чем за три года.

Глава государства отметил, что после определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращён Азербайджану. Он добавил, что в целом режим прекращения огня соблюдается, но есть попытки сорвать перемирие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. В соответствии с документом, ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы