Алиев объяснил прибытие турецких F-16 в Азербайджан

https://static.news.ru/photo/85c62d4a-0a22-11eb-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Sullivan/wikipedia.org

Турецкие истребители F-16, которые находятся в Азербайджане, прибыли в страну для участия в военных учениях до обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Они не задействованы в вооружённом конфликте, заявил президент республики Ильхам Алиев.

Он отметил, что в 2019-м страны провели десять совместных учений, однако в этом году из-за пандемии коронавируса манёвры состоялись лишь дважды. Одни из них прошли как раз перед новым витком конфликта в Карабахе.

F-16 находятся на земле, они прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях. Но они не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях, — цитирует РИА Новости фрагмент интервью Алиева телеканалу CNN.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 октября в Москве продолжаются переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Днём ранее первый раунд консультаций состоялся в Женеве. По некоторым данным, перемирие между противоборствующими сторонами может быть заключено в течение ближайших суток.