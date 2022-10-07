Алиев: Баку поддерживает нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном

Фото: primeminister.am

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что государство поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией. По его словам, этот процесс является одним из факторов, который может послужить обеспечению мира в регионе. В рамках саммита «Европейское политическое сообщество» политик сказал, что нормализация отношений между Баку и Ереваном, а также между Ереваном и Анкарой дополняют друг друга, говорится на сайте азербайджанского лидера.

Президент также констатировал важность создания единой платформы Азербайджан — Грузия — Армения, то есть в трехстороннем формате, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. По его мнению, в рамках такой платформы также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Алиев подчеркнул значимую роль принципов международного права в отношениях между странами. В частности, президент затронул тему территориальной целостности. Он заявил о важности единого подхода к этому принципу и о его преимуществах в межгосударственных отношениях. Также Алиев констатировал значение отказа от селективных подходов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в полную нормализацию отношений с Ереваном. Так он прокомментировал итоги первой личной встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, прошедшей 6 октября в Праге.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года. Такие сроки в интервью азербайджанским СМИ в Праге он назвал возможными при «доброй воле со стороны Армении».