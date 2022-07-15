Алиев анонсировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении

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Ильхам Алиев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проведет встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном, сообщил глава Азербайджана Ильхам Алиев. Переговоры пройдут 16 июля, передает ТАСС.

Хотя за шесть месяцев этого года были предприняты определенные шаги в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений, к сожалению, реальных результатов пока нет. Несмотря на то что с начала Отечественной войны прошел 1 год и 8 месяцев, к сожалению, Армения до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства, — сказал Алиев.

Алиев выразил надежду, что первая встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении «будет иметь результаты». Место переговоров глава страны не указал.

Ранее стало известно, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит Азербайджан 18 июля. В этот же день должен состояться визит еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.