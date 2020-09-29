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Вышел трейлер новой версии хоррора «Колдовство»

11:41, 30 сентября 2020 19
Фото: Sony Pictures Entertainment/youtube.com

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер обновлённой версии классического хоррор-фильма «Колдовство», вышедшего в 1996 году. Цифровая премьера намечена на 28 октября.

Картина рассказывает о группе школьниц, которые начали экспериментировать с колдовством, чтобы решить свои жизненные трудности, и столкнулись с неведомой силой.

Оригинальная лента была прохладно принята критиками, но неожиданно оказалась хитом кинопроката, и в последствии лента стала одним из главных хорроров 1990-х годов.

В новой версии главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по картине «Власть». В проекте также примут участие Дэвид Духовны и Мишель Монаган, сыгравшая в боевике «Миссия невыполнима».

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного фильма «Вампиры против Бронкса». Премьера намечена на 2 октября.

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