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Вышел трейлер комедии «Глубже!» с Александром Палем

16:28, 29 сентября 2020
Фото: SonyPicturesRU/youtube.com

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер комедийного фильма «Глубже!» российского режиссёра Михаила Сегала. Главную роль исполнил Александр Паль, известный по картине «Горько!».

Лента рассказывает о молодом драматическом режиссёре, которому приходится снимать порнофильмы, чтобы заработать. Постепенно его работы приобретают популярность из-за подробно проработанной драматургии сюжетов, которые ведут к сценам секса.

Вместе с Палем в проекте приняли участие Любовь Аксёнова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семён Трескунов, Антон Лапенко и Сергей Бурунов. Премьера намечена на 22 октября.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Клим Шипенко, известный как создатель фильма «Текст», планирует снять комедийный фильм «ОКнутый», главные роли в котором исполнят Сергей Бурунов и Гарик Харламов. Работа над проектом начнётся в марте-апреле 2021 года.

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