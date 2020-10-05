Вышел тизер фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

https://static.news.ru/photo/21d2fdc8-06ed-11eb-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: IGN/youtube.com

Издание IGN опубликовало трейлер фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович. Премьера картины намечена на 2021 год.

Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.

Йовович изображает на экране персонажа Натали Артемис, вооружённого двумя огненными клинками. В новом ролике показано, как Артемис со своей командой столкнулась с гигантским подземным монстром.

Изначально выход картины был намечен на 4 сентября 2020 года. Теперь ленту можно будет увидеть на большом экране только 23 апреля в следующем году. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.