Вышел тизер фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание IGN опубликовало трейлер фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович. Премьера картины намечена на 2021 год.
Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.
Йовович изображает на экране персонажа Натали Артемис, вооружённого двумя огненными клинками. В новом ролике показано, как Артемис со своей командой столкнулась с гигантским подземным монстром.
Изначально выход картины был намечен на 4 сентября 2020 года. Теперь ленту можно будет увидеть на большом экране только 23 апреля в следующем году. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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