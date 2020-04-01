https://static.news.ru/photo/4acdf54a-73f7-11ea-8568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adult Swi/youtube.com

Проект Adult Swim опубликовал новый трейлер четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новые эпизоды выйдут 3 мая.

Согласно ролику, главные герои встретят персонажей, которые появлялись в прошлых сезонах проекта.

Премьера четвёртого сезона состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, однако до сих пор вышло только пять серий.

Как писал NEWS.ru, Adult Swim опубликовал короткометражный фильм о главных героях мультсериала «Рик и Морти» в стиле аниме. Он получил название «Самурай и сёгун».