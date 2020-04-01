Проект Adult Swim опубликовал новый трейлер четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новые эпизоды выйдут 3 мая.
Согласно ролику, главные герои встретят персонажей, которые появлялись в прошлых сезонах проекта.
Премьера четвёртого сезона состоялась в ноябре 2019 года. На него заявлено десять эпизодов, однако до сих пор вышло только пять серий.
Как писал NEWS.ru, Adult Swim опубликовал короткометражный фильм о главных героях мультсериала «Рик и Морти» в стиле аниме. Он получил название «Самурай и сёгун».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен