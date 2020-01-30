https://static.news.ru/photo/fac6350e-4353-11ea-b860-fa163e074e61_660.jpg Хоакин Феникс Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли американского актёра Хоакина Феникса, представившись шведской активисткой Гретой Тунберг и её отцом Сванте.

Кузнецов рассказал в беседе с РИА Новости, роль Тунберг исполнила их знакомая, пожелавшая остаться неизвестной, а от имени папы — Столяров. Свой розыгрыш они опубликовали на YouTube.

Я планирую запустить новую кампанию «Звёзды спасут Землю», это будет моя коллаборация с известными людьми... Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен, — заявила «девушка», представившаяся экоактивисткой.

В ответ Феникс сказал, что он и его невеста Руни Мара готовы оказать любую возможную помощь. «Девушка» сказала, что хотела бы принять участие в продолжении «Джокера», и актёр пообещал, что обсудит это с режиссёром, если картину примут решение снимать.

После этого «Грета» попросила Феникса посмеяться как Джокер, и Хоакин сначала отказался, сославшись на то, что уже не помнит, как это делать. Однако после уговоров, он всё-таки рассмеялся.

Как писал NEWS.ru ранее, Вован и Лексус намекнули, что планируют разыграть саму Грету Тунберг.