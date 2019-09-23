Документальный фильм «Чарли Чаплин, человек мира» об известном актёре и сценаристе снимет его внучка Кармен.
Актриса и режиссёр также напишет сценарий к картине, в этом ей поможет Амайя Ремирес, сообщает
Carmen Chaplin to Direct Charlie Chaplin, a Man of the World’ (EXCLUSIVE)— Variety (@Variety)
https://t.co/kkzUiGiFs0 September 23, 2019
Лента, по словам продюсеров, «радикально переосмыслит творчество Чаплина с точки зрения цыган и рассмотрит гонения на них через его видение». Съёмки начнутся в первом квартале 2020 года.
Ранее другая внучка Чаплина приехала в Москву на Чеховский фестиваль. Актриса Аурелия Тьерре высоко оценила российскую публику, назвав её лучшей за всю свою карьеру, писал News.ru.