https://static.news.ru/photo/c42792ae-ddfa-11e9-b181-fa163e074e61_660.jpg Кармен Чаплин Фото: Maria Laura Antonelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Документальный фильм «Чарли Чаплин, человек мира» об известном актёре и сценаристе снимет его внучка Кармен.

Актриса и режиссёр также напишет сценарий к картине, в этом ей поможет Амайя Ремирес, сообщает Variety .

Carmen Chaplin to Direct Charlie Chaplin, a Man of the World’ (EXCLUSIVE) https://t.co/kkzUiGiFs0 — Variety (@Variety) September 23, 2019

Лента, по словам продюсеров, «радикально переосмыслит творчество Чаплина с точки зрения цыган и рассмотрит гонения на них через его видение». Съёмки начнутся в первом квартале 2020 года.

Ранее другая внучка Чаплина приехала в Москву на Чеховский фестиваль. Актриса Аурелия Тьерре высоко оценила российскую публику, назвав её лучшей за всю свою карьеру, писал News.ru.