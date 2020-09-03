В сериале «Звёздный путь» появятся трансгендер и небинарный герой

https://static.news.ru/photo/e46b77c2-edfa-11ea-bac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CBS

В третьем сезоне сериала «Звёздный путь: Дискавери» появятся небинарный персонаж и трансгендер. Таким образом шоураннеры проекта Алекс Куртцман и Мишель Парадайз рассчитывают привлечь внимание новой аудитории, подчеркнув инклюзивность проекта.

Роли персонажей исполнят небинарный актёр Блу дель Баррио и трансгендер Иэн Александр, сообщает The Hollywood Reporter. Героя дель Барио зовут Адира. По словам сценаристов, по сюжету он подружится с гей-парой.

Александру достался персонаж по имени Грэй. Чуткий герой в сериале столкнётся с неожиданным поворотом судьбы.

Премьера новых серий намечена на 15 октября. Выпуском занимается стриминговый сервис CBS All Acces.

Как писал NEWS.ru, Лили Вачовски, одна из режиссёров трилогии «Матрица», заявила, что все три фильма посвящены теме гендерной идентичности. Таким образом, она подтвердила давнюю фанатскую теорию о настоящем посыле ленты.