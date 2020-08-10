В российских кинотеатрах покажут отреставрированную версию «Иглы» с Цоем

В России на больших экранах покажут отреставрированную версию фильма «Игла» режиссёра Рашида Нугманова, главную роль в котором исполнил музыкант Виктор Цой.
Показы будут проходить в формате сдвоенных сеансов. Зрители также увидят короткометражный документальный фильм «Йя-Хха», в которой снялся Цой, также Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Майк Науменко и другие участники питерского рок-клуба,
Показы пройдут с 15 августа в кинотеатрах «Каро» в Москве и в самарском кинотеатре «Каро 8 Московский», для которого это будет первый эксклюзивный проект после снятия ограничений, рассказали представители компании-прокатчика.
«Йя-Хха» впервые выйдет на большом экране. 15 августа отмечается День памяти Цоя. В этот день в режиме онлайн Нугманов представит фильмы зрителям в кинотеатре «Октябрь».
Как писал NEWS.ru, компания Disney планирует выпустить на большие экраны отреставрированную версию фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» в формате 4K. Прокат пройдёт в Великобритании.
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