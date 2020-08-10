В российских кинотеатрах покажут отреставрированную версию «Иглы» с Цоем

https://static.news.ru/photo/10b41056-db17-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Игла» Фото: Казахфильм

В России на больших экранах покажут отреставрированную версию фильма «Игла» режиссёра Рашида Нугманова, главную роль в котором исполнил музыкант Виктор Цой.

Показы будут проходить в формате сдвоенных сеансов. Зрители также увидят короткометражный документальный фильм «Йя-Хха», в которой снялся Цой, также Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Майк Науменко и другие участники питерского рок-клуба, сообщает ТАСС.

Показы пройдут с 15 августа в кинотеатрах «Каро» в Москве и в самарском кинотеатре «Каро 8 Московский», для которого это будет первый эксклюзивный проект после снятия ограничений, рассказали представители компании-прокатчика.

«Йя-Хха» впервые выйдет на большом экране. 15 августа отмечается День памяти Цоя. В этот день в режиме онлайн Нугманов представит фильмы зрителям в кинотеатре «Октябрь».

Как писал NEWS.ru, компания Disney планирует выпустить на большие экраны отреставрированную версию фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» в формате 4K. Прокат пройдёт в Великобритании.