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Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор». В картине персонаж по имени Джейн Фостер должна стать новым богом грома.

Робинсон известна как создатель комедии «Кто-то классный» для стриминговой платформы Netflix и по работе над сериалом «Сладкие и порочные». Как отмечает Variety, команда Вайтити пригласила её для проработки «женской» стороны сценария.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» намечена на ноябрь 2021 года. Кроме того, что лента расскажет о становлении Джейн Фостер в качестве нового Тора, о других деталях сюжета пока что ничего неизвестно. О том, что Тайка Вайти выступит создателем картины, стало известно в марте 2018 года.

Кинематографист 9 февраля получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, написанный к фильму «Кролик Джоджо», писал NEWS.ru.