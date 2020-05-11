Съёмки «Друзей» могут закончиться в августе

https://static.news.ru/photo/75a6e33e-93e2-11ea-a8d7-fa163e074e61_660.jpgЗвезда сериала Кортни КоксФото: Abc/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Съёмки специального выпуска сериал «Друзья» могут закончиться к концу лета. Планируется, что в нём примут участие все персонажи сериала.
Сначала мы думали, что шоу придется отложить на месяц или максимум на два, а сейчас кажется, что будет намного дольше... Мы надеемся закончить со спецвыпуском к концу лета, если все звёзды присоединятся и мы, надеюсь, вернемся к съёмкам, — привели слова представителя корпорации Warner Media Боба Гринблатта на портале «Газета.ru».
Как писал NEWS.ru ранее, актёр сериала Мэтт ЛеБлан заявил, что специальный выпуск «Друзей» уже отсняли. При этом актёр не сообщил, когда именно был отснят материал.