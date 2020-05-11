Съёмки «Друзей» могут закончиться в августе

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Фильм Мэтта Ривза о Бэтмене, выход которого запланирован на 2021 год, станет самым мрачным из всех снятых ранее. Об этом заявил актёр Энди Сёркис, который играет роль дворецкого Альфреда в новой экранизации о Брюсе Уэйне.

Гораздо мрачнее, чем предыдущие, — цитирует Сёркиса LADBible. По его словам, эта картина в большей части будет посвящена эмоциональной связи Брюса и Альфреда. Актёр, играющий роль дворецкого, отметил, что «это...