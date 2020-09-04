«Спутник» стал первым российским фильмом, попавшим в топ iTunes в США

Триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко стал первым фильмом российского производства, попавший в топ-5 американского iTunes. Цифровой релиз и выход в кинотеатральный прокат в США состоялся 14 августа.
Один из продюсеров картины Михаил Врубель
Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу, — отметил он.
Фильм студии Art Pictures рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.
Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук, который также выступил продюсером картины.
За первый месяц российского онлайн-проката «Спутник» собрал 1 млн просмотров. Картина стала самым популярным отечественным релизом 2020 года на всех платформах, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен