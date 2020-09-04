«Спутник» стал первым российским фильмом, попавшим в топ iTunes в США

https://static.news.ru/photo/4c1eda70-eea1-11ea-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Art Pictures Studio

Триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко стал первым фильмом российского производства, попавший в топ-5 американского iTunes. Цифровой релиз и выход в кинотеатральный прокат в США состоялся 14 августа.

Один из продюсеров картины Михаил Врубель заявил , что к команде создателей обратились несколько голливудских студий с предложением создать ремейк, передаёт «Бюллетень кинопрокатчика».

Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться с новостями по этому поводу, — отметил он.

Фильм студии Art Pictures рассказывает о советском космонавте, вернувшемся на Землю после неизвестного инцидента, во время которого погиб его коллега. Выживший утверждает, что столкнулся с инопланетной формой жизни.

Главные роли в ленте исполнили Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Антон Васильев, Павел Устинов и Фёдор Бондарчук, который также выступил продюсером картины.

За первый месяц российского онлайн-проката «Спутник» собрал 1 млн просмотров. Картина стала самым популярным отечественным релизом 2020 года на всех платформах, писал NEWS.ru.