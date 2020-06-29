Солист Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского

https://static.news.ru/photo/623dd8dc-baa9-11ea-a02e-fa163e074e61_660.jpg Николай Комягин Фото: Shortparis/facebook.com

Российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского. Проект получил название «Карамора».

Картина представляет собой фэнтези-триллер, который изначально задумывался как сериал для канала «ТВ-3». Постановщик Илья Найшуллер снял пилотный эпизод, но позже от сериала отказались. После этого проект решили превратить в киновселенную.

Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь, и всё станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля — сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене, у меня вызывает восхищение, — заявил Козловский в эфире прямом эфире фестиваля «Зеркало. Online».

Действие «Караморы» разворачивается в начале XX века в альтернативной реальности, где во главе стоит дворянство, представители которого скрывают вместе с монархами в Европе своё истинное происхождение. Молодой анархист Карамора решает выступит против власти, собрав команду единомышленников.

Ранее журнал «Искусство кино» опубликовал короткометражный фильм «Сложноподчинённое» российского режиссёра Олеси Яковлевой, главную роль в котором исполнил Николай Комягин. Впервые лента была представлена публике на Каннском фестивале 2019 года в рамках студенческого конкурса Cinéfondation, писал NEWS.ru.