Солист Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского

Российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского. Проект получил название «Карамора».
Картина представляет собой фэнтези-триллер, который изначально задумывался как сериал для канала «ТВ-3». Постановщик Илья Найшуллер снял пилотный эпизод, но позже от сериала отказались. После этого проект решили превратить в киновселенную.
Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь, и всё станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля — сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене, у меня вызывает восхищение, — заявил Козловский в эфире прямом эфире фестиваля «Зеркало. Online».
Действие «Караморы» разворачивается в начале XX века в альтернативной реальности, где во главе стоит дворянство, представители которого скрывают вместе с монархами в Европе своё истинное происхождение. Молодой анархист Карамора решает выступит против власти, собрав команду единомышленников.
Ранее журнал «Искусство кино» опубликовал короткометражный фильм «Сложноподчинённое» российского режиссёра Олеси Яковлевой, главную роль в котором исполнил Николай Комягин. Впервые лента была представлена публике на Каннском фестивале 2019 года в рамках студенческого конкурса Cinéfondation, писал NEWS.ru.