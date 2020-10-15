Сериал «Декстер» получит десятисерийное продолжение

https://static.news.ru/photo/f5face1e-0ea4-11eb-a674-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Популярный сериал о похождениях серийного убийцы «Декстер», завершившийся в 2013 году, перезапустит канал Showtime.

Майкл С. Холл, сыгравший главную роль — работающего в полиции экспертом по брызгам крови маньяка, будет участвовать в проекте. Новый сезон будет состоять из десяти серий, съёмки планируется начать в 2021 году, передаёт Deadline.

Перезагрузка ранее долго обсуждалась с бывшим боссом Showtime Дэвидом Невинсом, который сейчас является главным креативным директором CBS и председателем совета директоров и генеральным директором Showtime Networks. Он заявил в 2015 году, что «Декстер» был единственным сериалом, который он хотел бы продолжить.

«Декстер» — особенный сериал как для миллионов поклонников и для Showtime, поскольку это революционное шоу помогло сделать нашу сеть популярной много лет назад. Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу только в том случае, если бы смогли найти творческий подход, действительно достойный блестящего оригинала. Что ж, я рад сообщить, что Клайд Филлипс (сценарист и шоураннер первых сезонов. — NEWS.ru) и Майкл С. Холл нашли его, и нам не терпится снять его и показать миру, — объявил менеджер Showtime Гэри Левин.

Сериал вышел на экраны в 2006 году, было снято восемь сезонов.

Как писал NEWS.ru ранее, американский писатель Стивен Кинг положительно отозвался о российском сериале «Эпидемия» на стриминговом сервисе Netflix.