Россияне назвали самых сильных женщин советского кино Россияне считают Мордюкову самой сильной женщиной советского кино

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Cоветская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени - Нонна Мордюкова

Россияне считают народную артистку СССР Нонну Мордюкову самой сильной духом женщиной советского кино, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Мосфильма. По мнению зрителей, начиная с первой роли в фильме «Молодая гвардия», Мордюкова неоднократно воплощала на экране образы сильных и волевых женщин.

Безоговорочным лидером рейтинга стала Нонна Мордюкова — ее назвали 56% опрошенных, — цитирует агентство результаты исследования.

Второе место заняла Фаина Раневская, за которую проголосовали 45% опрошенных. Зрителям она запомнилась множеством острых высказываний, большая часть которых превратилась в афоризмы.

Третью строчку рейтинга заняла Инна Чурикова, которую выделили 32% респондентов. В качестве примеров образов сильных женщин, воплощенных актрисой на экране, они назвали ее роли в фильмах «В огне брода нет», «Прошу слова», «Васса».

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Алиса Фрейндлих (30%) и Людмила Гурченко (29%) соответственно. Чаще всего респонденты вспоминали их роли в «Служебном романе» и «Вокзале для двоих».

В проведенном Мосфильмом опросе приняли участие 1590 человек.

Ранее россияне назвали лучшие советские фильмы о любви. Рейтинг возглавила экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось...», второе место занял мюзикл «Романс о влюбленных», третье — мелодрама «Не могу сказать „прощай“».