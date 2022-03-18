Российский номинант на «Оскар» не получил визу для участия в церемонии

Российский режиссёр Антон Дьяков, номинированный на премию «Оскар» за короткометражный мультфильм «БоксБалет», не смог получить американскую визу, пишет ТАСС. Из-за этого он лишился возможности отправиться на церемонию вручения наград.

Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что «приходите на собеседование» или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна, — заявил режиссёр.

Мультипликационный фильм «БоксБалет» вышел в мировой прокат 14 июня 2021 года. Работа российского автора удостоилась награды на фестивале короткометражного кино «Короче», а также на национальной анимационной премии «Икар».

Напомним, что короткометражный мультфильм «БоксБалет» от российского режиссёра Антона Дьякова вошёл в шорт-лист премии «Оскар» 22 декабря 2021 года. Лента российского режиссёра претендует на премию в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». В шорт-лист попали 15 фильмов, изначально на премию претендовали 82 картины.

Мультфильм «БоксБалет» рассказывает о любви боксёра Евгения и балерины Ольги. Хронометраж ленты — 15 минут. Ранее мультфильм получил главный приз за лучшую анимационную работу на фестивале «Короче» и одержал победу в номинации «Короткий метр» премии «Икар».