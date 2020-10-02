Netflix планирует создать ещё один спин-офф «Ведьмака»

https://static.news.ru/photo/ec50c1de-04cc-11eb-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix, предположительно, планирует снять ещё один спин-офф сериала «Ведьмак». Проект будет посвящён волшебникам.

Ранее стало известно о создании сериала-приквела и о том, что продюсеры начали работу над анимационной картиной по проекту. Сейчас платформа рассматривает идею сериала, в котором будет рассказана предыстория основных событий, сообщает инсайдер Дэниэл Ричман.

Ранее Netflix опубликовал документальный фильм, рассказывающий о создании сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Также онлайн-кинотеатр представил трейлер картины.

17 августа возобновилась работа над вторым сезоном «Ведьмака», писал NEWS.ru.