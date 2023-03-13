Назван лауреат «Оскара» за лучший полнометражный анимационный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» получил «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм

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Обладателем премии киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» стал «Пиноккио Гильермо дель Торо». 95-я церемония вручения кинонаград проходит в Лос-Анджелесе. Ее транслирует телеканал АВС.

Также в этой категории на награду претендовали ленты «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр» и «Я краснею».

Премьера мюзикла дель Торо состоялась на платформе Netflix.

Для режиссера это третий «Оскар». Ранее он получал награду за режиссуру и лучший фильм за картину «Форма воды».

Ранее «Пиноккио» стал лауреатом премии «Золотой глобус» и награды в сфере анимационного кино «Энни».

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. На премию могут выдвигаться ленты, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии.

Статуэтка «Оскар» вручается в 23 номинациях. Она представляет собой рыцаря, стоящего на катушке киноленты и держащего меч. Высота статуэтки составляет 34 сантиметра, масса — 3,85 килограмма.

Ранее кинокритик Марина Латышева предположила, что главным претендентом на получение премии «Оскар» в 2023 году должен стать фильм «Все, везде и сразу» режиссера Дэниела Шайнерта. Она пояснила, что картина уже успела получить призовые места в рамках других награждений и имеет все шансы на победу.