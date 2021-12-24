Marvel опубликовала тизер нового фильма о докторе Стрэндже

Студия Marvel опубликовала на YouTube-канале тизер нового фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», российская премьера картины состоится 5 мая. Фильм рассказывает о том, что произошло с героем Бенедикта Камбербэтча после окончания события в «Человеке-пауке. Нет пути домой». Ранее тизер показывали в кинотеатрах после титров картины о Питере Паркере.

Режиссёром фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» стал Сэм Рейми. В картине снялись Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг, Чиветель Эджиофор и Элизабет Олсен. Персонаж Камбербэтча будет решать проблемы мультивселенной, встретится с Алой ведьмой и сразится со своей теневой стороной в параллельной вселенной. Судя по комментариям к видео, поклонники ждут премьеру с нетерпением.

Ранее стало известно, что новый фильм «Человек-паук. Нет пути домой», который вышел в российский прокат 15 декабря, по предварительным данным, стал рекордсменом в России и странах СНГ. Он собрал 1 млрд 58 млн рублей за пять дней со дня выхода. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч и Зендея. Фильм также получил восторженные отзывы критиков, его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составил 100%.