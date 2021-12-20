Новый «Человек-паук» стал рекордсменом по сборам в России и странах СНГ

Новый фильм «Человек-паук. Нет пути домой», который вышел в российский прокат 15 декабря, по предварительным данным, стал рекордсменом в РФ и странах СНГ, собрав 1 млрд 58 млн рублей за минувшие выходные, передаёт портал kinobusiness.com. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч и Зендея.

По сюжету, Питер Паркер (Том Холланд), которого в прошлом фильме идентифицировали с Человеком-пауком, не может самостоятельно справиться с этим и обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч).

Специалисты kinobusiness.com уверены, что в случае премьеры двумя месяцами ранее, картина стала бы абсолютным рекордсменом проката в России и СНГ, передаёт РИА Новости. Сейчас лидером проката является блокбастер «Мстители: Война бесконечности», вышедший в 2018 году и собравший 1 млрд 161,5 млн рублей.

В пятёрку по сборам вошли также фильм «Матрица: Воскрешение», собравший 319,1 миллиона рублей, мультфильм «Зверопой-2» с 40,5 млн рублей, картины «Дом Gucci» с 40,2 млн и «Большой красный пёс Клиффорд» с 28,4 млн.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл предпремьерный показ фильма «Человек-паук: Нет пути домой». На него были приглашены ведущий Андрей Разыграев, израильская актриса Изабель Эйдлен, Полина Гренц, актёр Дмитрий Сотниченко, хореограф Егор Дружинин и ряд блогеров. В этот же день предпремьерный показ состоялся в Лос-Анджелесе, и критики уже успели оставить первые отзывы на портале Rotten Tomatoes — рейтинг картины составил 100%.