Летучая назвала самые любимые новогодние фильмы

https://static.news.ru/photo/f4d33132-4844-11eb-8787-fa163e074e61_660.jpg Билл Найи в фильме «Реальная любовь» Фото: Universal Pictures

Ведущая программы «Детки-предки» и экс-«инспектор» телешоу «Ревизорро» Елена Летучая назвала шесть любимейших фильмов, создающих новогоднее настроение.

Мой список: «Реальная любовь», «Один дома», «Отпуск по обмену», «Карнавальная ночь», «Дневник Бриджит Джонс» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», — написала Летучая в Instagram.

Телеведущая попросила также подписчиков написать в комментариях свои любимые фильмы. Поклонники с радостью откликнулись на её предложение и назвали фильмы «Девчата», «Приходи на меня посмотреть», «Морозко», «Красотка».

Как писал NEWS.ru, самая главная составляющая бьюти-рутины — это питание, считает Елена Летучая. Она призналась, что всегда была сладкоежкой, но научилась «обманывать» организм. Ведущая заявила, что она против диет, но придерживается основ правильного питания. Основу её рациона составляют овощи, зелень и фрукты, мяса она практически не ест и позволяет его себе только когда «организм требует». Большую часть калорий Летучая советует получить до полудня, а после 18–19 часов не есть вовсе.