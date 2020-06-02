Леброн Джеймс спродюсирует документальный фильм о расовом насилии

Компания SpringHill Entertainment, принадлежащая баскетболисту Леброну Джеймсу и бизнесмену Маверику Картеру, займётся производством документального фильма о расовом насилии в США.
Картина расскажет о случае, который произошёл в городе Талса штата Оклахома в 1921 году,
Режиссёром выступит Салима Корома, известная как автор «документалки» «Плохой рэп» с участием Аквафины. Новый проект был утверждён ещё в апреле, поэтому его анонс не имеет отношения к массовым протестам, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
Как писал NEWS.ru, в Чикаго хакеры группировки Anonymous взломали радиоволну полицейского управления и включили на её частотах песню F*** The Police группы N.W.A. Трек посвящён полицейскому произволу в США и жестокому отношению правоохранителей к чернокожим.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен