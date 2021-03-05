Киносага о Гарри Поттере может пополниться ещё одним фильмом

https://static.news.ru/photo/ae0e0196-7daa-11eb-b63b-96000091f725_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global look Press

Во вселенной Гарри Поттера, созданной по книгам британской писательницы Джоан Роулинг, может появиться ещё один фильм. На это намекнул глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов.

На мероприятии Килар отметил, что «Гарри Поттер» — это франшиза, которую любят во всём мире.

И мы невероятно благодарны за возможность сотрудничать с Джоан Роулинг. Я бы сказал, что в её историях есть много веселья и потенциала, — сказал он.

При этом портал CinemaBlend уточняет , что точной информации, имел ли в виду Килар работу над новым фильмом, нет, но фанаты расценили его слова как надежду на появление нового фильма.

Первая книга о мальчике-волшебнике Гарри Поттере вышла в 1997 году. После этого на основе книг была снята серия фильмов, которые стали культовыми для нескольких поколений зрителей.

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