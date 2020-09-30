Кинофестиваль Beat Weekend объявил даты и программу

https://static.news.ru/photo/47467d42-03e5-11eb-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: beatfilmfestival.ru

Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдёт с 14 по 21 октября в 17 городах России. В программу вошли семь фильмов.

Beat Weekend — региональная версия московского Beat Film Festival, сообщает «Афиша Daily». В рамках смотра зрители увидят фильмы «В погоне за Бэнкси», «Говорит Трумен Капоте» и «Ништяк, браток», рассказывающий историю мема про лягушонка Пепе.

Кроме того, в программу вошла картина о нью-йоркской женщине-фотографе «Марта Купер: история о граффити», фильм «По волнам: Искусство звука в кино», посвящённый искусству саунд-дизайна в Голливуде, «Colette, любовь моя» о парижском магазине дизайнерской одежды и «Книготорговцы», повествующий о мире нью-йоркских букинистов.

Фильмы фестиваля будут доступны в онлайн-формате: их можно будет посмотреть на стриминговом сервисе «Кинопоиск HD».

Как писал NEWS.ru, фестиваль современного искусства «Территория» обнародовал кинопрограмму, в рамках которой пройдут премьеры фильмов, рассказывающих о театре и современном искусстве. Он пройдёт с 16 октября по 3 ноября в Москве.