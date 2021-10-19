Как Безруков, сняв штаны, Пушкина спасал: о чём фильм «Учёности плоды»

21 октября в прокат выходит новый патриотический фильм режиссёра Игоря Угольникова «Учёности плоды» о Великой Отечественной войне, где есть Пушкин, влюблённый в немку Сергей Безруков и Фёдор Бондарчук в роли лидера партизан. Сам Угольников тоже снялся в картине, которая длится почти три часа. О чём фильм «Учёности плоды» и чем он отличается от других военно-патриотических фильмов — в материале NEWS.ru.
Лента рассказывает историю, произошедшую в 1944 году. События разворачиваются в селе Михайловское, где жил и творил Александр Пушкин и где теперь господствует война. Фашисты стараются уничтожить не только жителей завоёванных территорий, которых считают «недочеловеками», но и культурное наследие в виде музея поэта.
Одну из центральных ролей — сотрудника музея — сыграл Игорь Угольников. Его герой сотрудничает с фашистами, терпит унижения, смиренно соглашается с любыми условиями, чтобы дом-музей Пушкина не пострадал от действий захватчиков ещё сильнее. Самому Угольникову тоже пришлось нелегко: в фильме «Учёности плоды» он выступил режиссёром, продюсером и актёром в одном лице.
В этой картине мне пришлось соединять очень малосоединимое. Быть и продюсером, и автором сценария, и режиссёром-постановщиком, и исполнителем одной из ролей. Дальше так я поостерегусь делать, потому что на стольких лошадях сидеть седалища не хватает. Но тут это было необходимо сделать. Фильм большой, но я думаю, что всё равно он заставит вас посочувствовать, сопереживать, а самое главное — узнать много нового о той истории, которая приключилась в 1943–44 годах в Михайловском, — рассказал Угольников на пресс-показе.
Сергей Безруков сыграл простого жителя села, русского умельца Сергея, который пытается проявлять слабые попытки продвижения пацифистских идей и завязывает отношения с приехавшей из Германии фрау Шиллер (Настасья Кербенген) — профессором, специализирующимся на творчестве Пушкина. Она строга, хорошо образована и напугана невежественностью местных жителей. Отношения этих героев станут основой фильма, оставив после себя одну из самых малоприятных интимных сцен в кино. В кадре, снятом сверху с поднимающегося квадрокоптера, приспустивший штаны Сергей лежит на фрау Шиллер в чистом поле. Несмотря на красоту природы и значимость момента для героев, эстетики в этой сцене довольно мало. Тем не менее наблюдать за плачущим Безруковым и глубокомысленно молчащей Настасьей Кербенген по-своему интересно. Между героями есть химия, но она воспринимается как нечто болезненное — побочный эффект войны.
Любой фильм становится интереснее с красноречивой приставкой «основано на реальных событиях». Именно такой синопсис дают авторы в пресс-релизе к картине. В 1944 году в оккупированном селе Михайловское действительно была фрау Шиллер, профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина. С её подачи проводились экскурсии для немцев и местных жителей. Шиллер всеми силами пыталась сохранить наследие русского поэта. Хотя большинство немцев были уверены, что великих поэтов среди «недочеловеков» просто не может быть.
Мы изучили историю досконально. У нас всегда такой подход: если делаешь историческое кино, нужно быть максимально достоверным. Но ещё и эмоциональным, — отметил Игорь Угольников.
Отечественные кинематографисты с их богатым опытом производства патриотических фильмов привыкли показывать войну через баталии, боль, страдания, потери. К этим беспроигрышным приёмам влияния на зрителей Угольников добавил ещё одну силу — русскую литературу.
О чём кино? Когда враг завоёвывает твою землю, уничтожает тебя, не считая человеком, это одна война. Но когда враг ещё хочет завоевать твоё сознание и отобрать у тебя то, о чём ты даже мало думал, но что является твоим культурным кодом, — это война совсем другая, — подчеркнул Игорь Угольников.
По словам режиссёра, история оккупации пушкинских гор немцами до сих пор остаётся малоизвестной. Угольников старается не только восполнить пробел, но и поднять вопрос о том, что русские не вполне умели ценить своё же культурное наследие, пока оно не оказалось под угрозой. Фрау Шиллер спрашивает Сергея, читает ли он вообще Пушкина, и тот, отведя взгляд, отвечает: «Достаточно, что мы им гордимся».