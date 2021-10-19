Как Безруков, сняв штаны, Пушкина спасал: о чём фильм «Учёности плоды»

21 октября в прокат выходит новый патриотический фильм режиссёра Игоря Угольникова «Учёности плоды» о Великой Отечественной войне, где есть Пушкин, влюблённый в немку Сергей Безруков и Фёдор Бондарчук в роли лидера партизан. Сам Угольников тоже снялся в картине, которая длится почти три часа. О чём фильм «Учёности плоды» и чем он отличается от других военно-патриотических фильмов — в материале NEWS.ru.

Лента рассказывает историю, произошедшую в 1944 году. События разворачиваются в селе Михайловское, где жил и творил Александр Пушкин и где теперь господствует война. Фашисты стараются уничтожить не только жителей завоёванных территорий, которых считают «недочеловеками», но и культурное наследие в виде музея поэта.

Кадр из фильма «Учёности плоды» kinopoisk.ru

Одну из центральных ролей — сотрудника музея — сыграл Игорь Угольников. Его герой сотрудничает с фашистами, терпит унижения, смиренно соглашается с любыми условиями, чтобы дом-музей Пушкина не пострадал от действий захватчиков ещё сильнее. Самому Угольникову тоже пришлось нелегко: в фильме «Учёности плоды» он выступил режиссёром, продюсером и актёром в одном лице.

В этой картине мне пришлось соединять очень малосоединимое. Быть и продюсером, и автором сценария, и режиссёром-постановщиком, и исполнителем одной из ролей. Дальше так я поостерегусь делать, потому что на стольких лошадях сидеть седалища не хватает. Но тут это было необходимо сделать. Фильм большой, но я думаю, что всё равно он заставит вас посочувствовать, сопереживать, а самое главное — узнать много нового о той истории, которая приключилась в 1943–44 годах в Михайловском, — рассказал Угольников на пресс-показе.

Сергей Безруков сыграл простого жителя села, русского умельца Сергея, который пытается проявлять слабые попытки продвижения пацифистских идей и завязывает отношения с приехавшей из Германии фрау Шиллер (Настасья Кербенген) — профессором, специализирующимся на творчестве Пушкина. Она строга, хорошо образована и напугана невежественностью местных жителей. Отношения этих героев станут основой фильма, оставив после себя одну из самых малоприятных интимных сцен в кино. В кадре, снятом сверху с поднимающегося квадрокоптера, приспустивший штаны Сергей лежит на фрау Шиллер в чистом поле. Несмотря на красоту природы и значимость момента для героев, эстетики в этой сцене довольно мало. Тем не менее наблюдать за плачущим Безруковым и глубокомысленно молчащей Настасьей Кербенген по-своему интересно. Между героями есть химия, но она воспринимается как нечто болезненное — побочный эффект войны.

Любой фильм становится интереснее с красноречивой приставкой «основано на реальных событиях». Именно такой синопсис дают авторы в пресс-релизе к картине. В 1944 году в оккупированном селе Михайловское действительно была фрау Шиллер, профессор литературы, специалист по творчеству Пушкина. С её подачи проводились экскурсии для немцев и местных жителей. Шиллер всеми силами пыталась сохранить наследие русского поэта. Хотя большинство немцев были уверены, что великих поэтов среди «недочеловеков» просто не может быть.

Кадр из фильма «Учёности плоды» kinopoisk.ru

Мы изучили историю досконально. У нас всегда такой подход: если делаешь историческое кино, нужно быть максимально достоверным. Но ещё и эмоциональным, — отметил Игорь Угольников.

Отечественные кинематографисты с их богатым опытом производства патриотических фильмов привыкли показывать войну через баталии, боль, страдания, потери. К этим беспроигрышным приёмам влияния на зрителей Угольников добавил ещё одну силу — русскую литературу.

О чём кино? Когда враг завоёвывает твою землю, уничтожает тебя, не считая человеком, это одна война. Но когда враг ещё хочет завоевать твоё сознание и отобрать у тебя то, о чём ты даже мало думал, но что является твоим культурным кодом, — это война совсем другая, — подчеркнул Игорь Угольников.

По словам режиссёра, история оккупации пушкинских гор немцами до сих пор остаётся малоизвестной. Угольников старается не только восполнить пробел, но и поднять вопрос о том, что русские не вполне умели ценить своё же культурное наследие, пока оно не оказалось под угрозой. Фрау Шиллер спрашивает Сергея, читает ли он вообще Пушкина, и тот, отведя взгляд, отвечает: «Достаточно, что мы им гордимся».