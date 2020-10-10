Хрусталёв озвучит Зайца в перезапуске «Ну, погоди!»

https://static.news.ru/photo/adf9837c-0ad9-11eb-90e9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Зайца в перезапуске легендарного мультсериала «Ну, погоди!» будет озвучивать шоумен Дмитрий Хрусталёв. Об этом сообщил телеведущий Иван Ургант.

Такой новостью он удивил коллегу по юмористическому цеху Гарика Харламова, который уже приступил к озвучиванию Волка. В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале тот заявил, что роль даётся ему нелегко и что он до сих пор не в курсе, кто станет его напарником.

Тогда Ургант и раскрыл тайну.

Я ещё не озвучивал. <...> Были пробы, я отсылал звук своего голоса, — признался Хрусталёв.

Он предположил, что новый Заяц — это подросток, который приехал из пионерского лагеря.

Ургант поздравил коллег, отметив, что это новая страница в их жизни.

Работа над новыми сериями мультфильма «Ну, погоди!» началась в 2020 году, он будет снят с использованием технологи 3D, в нём появятся новые персонажи. Создатели не позиционируют эти выпуски как продолжение классического мультфильма. Запланировано более полусотни эпизодов. Первую серию зрители могут увидеть уже предстоящей зимой.

Ранее NEWS.ru писал, что один из создателей оригинального мультсериала «Ну, погоди!» Феликс Кандель подверг жёсткой критике перезапуск проекта и новые образы старых героев. Он предложил «Союзмультфильму» создать своих персонажей и «играть с ними» сколько угодно.