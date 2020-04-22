Джоан Роулинг и Джеймс Ганн назвали фильмы, которые считают идеальными

https://static.news.ru/photo/a7edc8f6-8494-11ea-9c99-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Британская писательница и американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовали списки фильмов, которые считают идеальными. Они присоединились к хештегу #FivePerfectMovies («Пять идеальных фильмов»), набравшему популярность в Twitter.

Джеймс Ганн решил основательно подойти к вопросу и расписал, что считает «идеальным фильмом». По его мнению, картины можно считать таковыми, когда в них не допущены очевидные сюжетные и художественные ошибки, и они лишены «логических просчётов».

Например, «Хороший, плохой, злой» — один из моих самых любимых фильмов. Но странный переход в эпизодах с Гражданской войной вредит идеальному течению картины. Лучшие моменты в нём могут быть лучше, чем, например, в «Бэйбе», который, на мой взгляд, идеален, но сам по себе таковым не является, — написал кинематографист.

В итоге он предложил свой топ-5, в который вошли «День сурка», «Прокол», «Бэйб», «После работы», «Зелёная комната». Позже он заявил, что, как ему кажется, люди используют этот хештег не так, как он, и предложил ещё одну пятёрку: «Назад в будущее», «Чайнатаун», «Расёмон», «Вечное сияние чистого разума» и «Нечто».

#FivePerfectMovies

Groundhog Day

Blowout

Babe

After Hours

Green Room — James Gunn (@JamesGunn) April 21, 2020

Джоан Роулинг, в свою очередь, не стала давать никаких комментариев и просто предложила свой рейтинг: «Квартира», «Зодиак», «Крестный отец», «В джазе только девушки» и «Это — Spinal Tap».

The Apartment

Zodiac

The Godfather

Some Like It Hot

This Is Spinal Tap #FivePerfectMovies — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2020

К хештегу также присоединилась американская актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс и в ответ на твиты Ганна выделила ленты «Красотка», «Крепкий орешек», «Амадей», «Настоящая любовь» и «Назад в будущее». Она отметила, что список из пяти — это слишком мало, и она могла бы его с лёгкостью дополнить.

Pretty Woman, Die Hard, Amadeus, True Romance, Back to the Future #FivePerfectMovies but five is too few and a bunch more just jumped into my head https://t.co/sTLGwtIMnF — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) April 22, 2020

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.