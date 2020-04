Джоан Роулинг и Джеймс Ганн назвали фильмы, которые считают идеальными

Джеймс Ганн решил основательно подойти к вопросу и расписал, что считает «идеальным фильмом». По его мнению, картины можно считать таковыми, когда в них не допущены очевидные сюжетные и художественные ошибки, и они лишены «логических просчётов».

В итоге он предложил свой топ-5, в который вошли «День сурка», «Прокол», «Бэйб», «После работы», «Зелёная комната». Позже он заявил, что, как ему кажется, люди используют этот хештег не так, как он, и предложил ещё одну пятёрку: «Назад в будущее», «Чайнатаун», «Расёмон», «Вечное сияние чистого разума» и «Нечто».

Джоан Роулинг, в свою очередь, не стала давать никаких комментариев и просто предложила свой рейтинг: «Квартира», «Зодиак», «Крестный отец», «В джазе только девушки» и «Это — Spinal Tap».

The Apartment Zodiac The Godfather Some Like It Hot This Is Spinal Tap #FivePerfectMovies

К хештегу также присоединилась американская актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс и в ответ на твиты Ганна выделила ленты «Красотка», «Крепкий орешек», «Амадей», «Настоящая любовь» и «Назад в будущее». Она отметила, что список из пяти — это слишком мало, и она могла бы его с лёгкостью дополнить.