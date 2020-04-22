Джоан Роулинг и Джеймс Ганн назвали фильмы, которые считают идеальными

Британская писательница и американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовали списки фильмов, которые считают идеальными. Они присоединились к хештегу #FivePerfectMovies («Пять идеальных фильмов»), набравшему популярность в Twitter.
Джеймс Ганн решил основательно подойти к вопросу и расписал, что считает «идеальным фильмом». По его мнению, картины можно считать таковыми, когда в них не допущены очевидные сюжетные и художественные ошибки, и они лишены «логических просчётов».
Например, «Хороший, плохой, злой» — один из моих самых любимых фильмов. Но странный переход в эпизодах с Гражданской войной вредит идеальному течению картины. Лучшие моменты в нём могут быть лучше, чем, например, в «Бэйбе», который, на мой взгляд, идеален, но сам по себе таковым не является, — написал кинематографист.
В итоге он предложил свой топ-5, в который вошли «День сурка», «Прокол», «Бэйб», «После работы», «Зелёная комната». Позже он заявил, что, как ему кажется, люди используют этот хештег не так, как он, и предложил ещё одну пятёрку: «Назад в будущее», «Чайнатаун», «Расёмон», «Вечное сияние чистого разума» и «Нечто».
К хештегу также присоединилась американская актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс и в ответ на твиты Ганна выделила ленты «Красотка», «Крепкий орешек», «Амадей», «Настоящая любовь» и «Назад в будущее». Она отметила, что список из пяти — это слишком мало, и она могла бы его с лёгкостью дополнить.
Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.