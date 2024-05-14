«Дала бы пощечину Серебренникову»: экс-жена Лимонова возмущена лентой о нем Экс-жена Лимонова заявила о желании дать пощечину Серебренникову за фильм о муже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Бывшая жена Эдуарда Лимонова, актриса Екатерина Волкова заявила в разговоре с NEWS.ru, что дала бы режиссеру Кириллу Серебренникову пощечину за фильм «Лимонов, баллада об Эдичке». Главную роль в картине сыграл британский актер Бен Уишоу, известный по ленте «Парфюмер».

Я бы с удовольствием приехала [на Каннский фестиваль] и дала бы ему пощечину — и за Чайковского (в 2022 году вышел фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». — NEWS.ru), и за Лимонова, — сказала Волкова.

Бывшая жена писателя пояснила, что фильм Серебренникова, в котором Лимонов представлен как человек с нетрадиционной сексуальный ориентацией, увидел их сын. Как напомнила Волкова, картина основана на романе Каррера, то есть «на биографии литературного персонажа», а не самого Лимонова. Здесь, по ее словам, нужно проводить грань.

И это настолько плоско, чтобы масштаб личности Лимонова обозреть, — сказала она.

Как добавила Волкова, она пока видела только черновую версию фильма, и в деталях судить о картине не может.

Ранее актриса рассказывала, что развелась с Лимоновым из-за разногласий, возникших в их браке. После разрыва она не стала ограничивать его общение с их детьми: сын и дочь часто проводили время с отцом.