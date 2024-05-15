Бывшая жена Лимонова резко высказалась в адрес уехавших из РФ Актриса Екатерина Волкова нецензурно высказалась об уехавших из России артистах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова высказала мнение в беседе с NEWS.ru, что уехавшие из России артисты никому не нужны за границей. Она посоветовала им прочитать роман ее мужа об эмиграции «Это я — Эдичка», чтобы это осознать.

Потому что вы на фиг никому не нужны в этой Америке и в этой Европе, — сказала Волкова.

Волкова возмущена фильмом режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», который вошел в программу Каннского фестиваля. Она заявила, что с радостью приехала бы в Канны и дала бы за него режиссеру пощечину.

Актриса недовольна, что Серебренников изобразил ее мужа мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации, в то время как, по ее словам, Лимонов таким не был и придумал это для публикации и продвижения своего романа.

Как утверждает Волкова, фильм основан не на реальной биографии писателя Эдуарда Лимонова, а на романе французского писателя Каррера о нем. Она назвала такой подход плоским, а Серебренникова и британского актера Бена Уишоу, которого он выбрал на главную роль, геями.

Ранее блогер и инфлюенсер Алена Водонаева обматерила уехавших из России артистов. На VII музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» она послала всех артистов, которые не только покинули страну, но и начали негативно говорить о родине.