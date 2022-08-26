«Баба — она как собака»: новый сериал с Прилучным бросил вызов обществу 25 августа онлайн-кинотеатр KION начал показ откровенного сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, рассказывающего о закулисье рынка эскорт-услуг

Фото: Пресс-служба KION

Стриминговая платформа KION представила премьеру сезона — остросюжетный сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным про закрытый мир эскорт-услуг. Создатели утверждают, что он основан на реальных историях тружениц древнейшей профессии. Откровенный сериал на пикантную тему сначала увидели гости кинотеатра «Москва», а с сегодняшнего дня пользователям онлайн-кинотеатра доступны первые две серии. Каким получился новый проект популярного режиссера Сарика Андреасяна, которого критики нередко обвиняют в дурновкусии, и какой посыл кроется за откровенными кадрами — узнал обозреватель NEWS.ru.

В центре внимания — элитное агентство эскорт-услуг, которым управляет некий Мэджик, он же Александр Шмидт (Павел Прилучный). Профессия у Мэджика сложная: то и дело приходится вытаскивать попавших в беду девочек и при этом не растерять постоянных клиентов. Сутками напролет Шмидту приходится спасать от передоза своих сотрудниц, возвращать клиентам украденные вещи или просто держать репутацию агентства на плаву, чтобы случайные записи любовных утех с ВИП-персонами не увидел интернет. Шмидт каждый раз оправдывает свое прозвище, словно по мановению волшебной палочки решая проблемы сотрудников и клиентов и укрепляя имидж компании.

Тем временем из Калуги в Москву приезжает девушка Настя (Лиза Моряк). Она мечтает стать элитной эскортницей и по протекции подружки Леры попадает в бордель к сутенеру Вадику (Алексей Кирсанов). Вдоволь нащупавшись прелестей девушки и узнав для проформы, ради денег она пришла или потому что любит заниматься сексом, тот забирает у нее паспорт и объявляет условия работы: расширенная программа по заказу клиента за 25 тысяч рублей. Но Настя-то мечтает о другом. Ей не хочется быть частью «рынка шкур» (отсылка к одноименному Telegram-каналу), она достойна элиты.

Фото: Пресс-служба KION

Тут в ее жизни ненадолго появляется Мэджик. Его помощники, администратор Галя (Виктория Богатырева) и мордоворот по кличке Рыбак (Олег Каменщиков), быстро объясняют девушке «политику партии». Штукатурку смыть, брови причесать, в фитнес записаться, килограмм пять скинуть — тогда можно работать. В целом та же проституция, только другими словами и в роскошных интерьерах. Паспорта хранятся у сутенера, а слово клиента — закон. Даже если он обклеивает тебя долларовыми купюрами на свои экскременты или выкидывает с яхты в открытое море.

Баба — она как собака, палку понимает только, — говорит в сериале бизнесмен, герой Михаила Богдасарова.

В представлении авторов сериала приехавшие из провинции сотрудницы элитного агентства эскорт-услуг ничем не отличаются от рабынь и проституток, готовых выполнить любую прихоть клиента, чтобы избежать нищеты. Хотя те же администраторы Telegram-канала «Рынок шкур» объясняли разницу между эскортом и проституцией тем, что «в эскорте девушки чаще сами решают, каким именно сексом займутся с клиентом, а бывают вызовы и вовсе без постели. Хотя в остальном это та же продажа тела».

В основном сюжет строится на криминальных разборках вокруг агентства, но в каждой серии в кадре стабильно появляются одна-две продолжительные откровенные сцены с очередным взыскательным олигархом. Один просит «золотой дождь», другой играет в пошлые фанты с двумя десятками девушек в пентхаусе отеля, расположенного напротив Кремля. А разбираться с последствиями безобразия снова хмурому Мэджику.

Мой герой — человек холодного расчета и профессионал своего дела. Он любит свою работу, но в то же время ненавидит тех самых людей, которые обеспечивают его бизнес. Эта роль мне понравилась, как только я прочел сценарий: когда Сарик предложил мне поучаствовать в проекте, я сразу заинтересовался. И впоследствии убедился, насколько интересно играть такого противоречивого персонажа, — рассказывает о роли Прилучный.

Фото: Пресс-служба KION

Сам режиссер признавался в соцсетях, что хотел назвать сериал «Рынок шкур», но это затруднило бы рекламное продвижение проекта. Получившимся продуктом Андреасян доволен.

По мнению режиссера, не понравиться «Жизнь по вызову» может только импотентам.

Я считаю, что это одна из лучших наших работ, и фокус-группы показали фантастический результат, где почти все 100% посмотревших, за исключением нескольких импотентов, поставили сериалу наивысший балл! Мы идем в эфир с абсолютной уверенностью, что это хит, и совершенно не важно, как он называется, так как решает сам контент и его содержание. А то, что мы живем в пуританской стране с традиционными ценностями, где такое название неприемлемо для масс, меня только радует! Впервые сериал на подобную тему снят не больными артхаусниками, феминистками и горе-продюсерами, а натуралами и мужчинами с *****, хоть и с остатками былого тестостерона! — написал в своем блоге Андреасян перед премьерой.

Можно обвинять создателей сериала в сексизме, вопиющем неуважении к женщинам, бросании вызова традиционным ценностям российского общества, но интерес к теме эскорта подтверждают не только фокус-группы проекта. Так, видео с откровениями бывших эскортниц набирают на YouTube по несколько миллионов просмотров.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Режиссер Сарик Андреасян на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Режиссер Сарик Андреасян на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Наталья Рудова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Наталья Рудова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Михаил Тройник на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Михаил Тройник на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Эвелина Бледанс на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Эвелина Бледанс на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Александра Власова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Александра Власова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Анастасия Крайнова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Анастасия Крайнова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Карен Арутюнов и Дарья Блохина на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Карен Арутюнов и Дарья Блохина на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Власкин, Анна Бегунова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Дмитрий Власкин, Анна Бегунова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Олег Верещагин на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Олег Верещагин на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Александра Черкасова-Служитель на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Александра Черкасова-Служитель на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Татьяна Геворкян на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Татьяна Геворкян на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алена Чехова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алена Чехова на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алена Бабенко на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алена Бабенко на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Певец Ivan (Александр Иванов) на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Певец Ivan (Александр Иванов) на премьере сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера сериала «Жизнь по вызову» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru В столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера сериала «Жизнь по вызову»

Да и вряд ли все положительные отзывы идут только от мужской половины аудитории. На премьере «Жизни по вызову» исполнительница одной из главных ролей в сериале актриса Наталья Рудова сначала гордо заявила модели Виктории Лопыревой, что сыграла, «конечно же, шлюху, хоть и бывшую», а затем громко смеялась шуткам про то, кто кому «отсосёт» и в каком количестве.

В каждую серию создатели внедряют в сюжет новых озабоченных богатеев, раздевают всё больше девушек, которые старательно стонут на камеру, и сочувствуют Александру Шмидту. А ведь Мэджик просто хочет заработать денег и всех осчастливить. Определить посыл сценариста и режиссера не составляет труда. Остается только надеяться, что к концу сезона в сериале появится и другая правда о мире эскорта, а не только голые тела с соответствующими шутками.