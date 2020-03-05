https://static.news.ru/photo/2f60a47e-5f16-11ea-b236-fa163e074e61_660.jpg Крейг Мейзин Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания HBO анонсировала создание сериала по игре Last of Us. Авторами сценария будут автор «Чернобыля» Крейг Мейзин и создатель игры Нил Дракманн.

Производством проекта займутся компании Sony Pictures Television и PlayStation Production. В сериале будет рассказано о событиях первой части игры, когда Джоэл и Элли отправляются в путешествие по руинам США.

Исполнительными продюсерами сериала кроме Мейзина и Дракманна будут Кэролин Штраусс («Игра престолов», «Прослушка») и Эван Уэлс — президент разработчика игр Naughty Dog, дочерней компании Sony Interactive Entertainment.

В настоящий момент неизвестны даже примерные сроки создания сериала, сообщает Hollywood Reporter.

NEWS.ru писал, что компания Netflix работает над сериалами по играм Diablo и Overwatch. Продюсером проекта выступает сотрудник Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк. По его словам, Diablo должна будет выйти в стиле аниме, а Overwatch — в 3D-анимации.