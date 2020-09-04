Amazon начал показ второго сезона «Пацанов»

https://static.news.ru/photo/73687266-ef83-11ea-875a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Studios

На стриминговом сервисе Amazon 4 сентября появились первые три серии второго сезона сериала The Boys («Пацаны»). Остальные пять серий будут показывать по одной в неделю, финальная выйдет 9 октября.

Во всех сериях предусмотрено наличие субтитров на русском языке. Сериал The Boys рассказывает о противостоянии обычных людей и супергероев, которые больше сеют хаос, чем помогают нуждающимся. Во втором сезоне злодеи, скрывающиеся под масками добропорядочных граждан, начнут охоту на героев, но главный персонаж первого сезона Билли придумает план, который поможет одержать победу над противниками, сообщает Discover24.

Как писал NEWS.ru, первый ролик с фрагментами второго сезона сериала «Пацаны» опубликовала компания Amazon. Сериал повествует о жизни супергероев в мире, где их деятельность контролируется корпорацией Vought International. Главным её активом является группа «Семёрка». Её возглавляет Хоумлендер, роль которого исполнил Энтони Старр. Этот герой являет свихнувшуюся пародию на Супермена. Противниками вышедших за грани дозволенного супергероев являются вигиланты под начальством Уильяма Бутчера, роль которого исполнил Карл Урбан. Они выступают за ужесточение надзора за деятельностью металюдей и не боятся идти на крайние меры.