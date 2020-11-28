Актёр Меньшиков впервые за долгое время появился на публике вместе с женой

https://static.news.ru/photo/ef41fe1e-3279-11eb-8395-fa163e074e61_660.jpg Олег Меньшиков с супругой Анастасией Черновой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

60-летний артист Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой посетил открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве, опираясь на трость. До этого выхода в свет он длительное время не появлялся на публике.

Ничего страшного. Просто прохожу реабилитацию, у меня всё нормально! — пояснил актёр журналистам издания «7 дней».

Скорее всего, у Меньшикова обострилась травма ноги. Год назад он повредил её во время спектакля. Возможно, из-за обострения травмы в начале ноября все спектакли с участием артиста в театре имени Ермоловой были отменены.

Как писал NEWS.ru, 8 ноября президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с юбилеем. Глава государства отметил, что природа наградила его талантом и неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей.

Также поздравительную телеграмму юбиляру отправил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что под руководством Меньшикова театр имени Ермоловой стал более популярным.